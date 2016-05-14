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«توني إردمان».. أول فيلم ألماني ينافس في مهرجان كان منذ 2008

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«توني إردمان».. أول فيلم ألماني ينافس في مهرجان كان منذ 2008 «توني إردمان».. أول فيلم ألماني ينافس في مهرجان كان منذ 2008

مشهد من الفيلم الألماني “توني إردمان”

تشارك المخرجة الألمانية مارين ادي بفيلم في المنافسة الرسمية في مهرجان كان السينمائي الدولي الذي انطلقت فعاليات نسخته التاسعة والستين يوم الأربعاء الماضي.

وتعد أدي التي تشارك بفيلهما “توني إردمان” أول مخرج ألماني يشارك بفيلم في المنافسة الرسمية في مهرجان كان منذ عام 2008، ويعتبر فيلم “توني إردمان” ثالث فيلم روائي طويل لأدي بعد فيلمها الأخير “كل الآخرين” والذي تم إنتاجه قبل سبعة أعوام وفاز باثنتين من الجوائز الكبرى في مهرجان برلين السينمائي الدولي (برليناله)، وهما جائزة لجنة التحكيم الكبرى والدب الفضي لأحسن ممثلة والتي فازت بها بيرجيت مينشماير التي لعبت دول البطولة النسائي في الفيلم.

قصة الفيلم
> ويجمع فيلم “توني إردمان” بين شخصيتين متناقضتين، هما الأب الذي يجسد دوره الممثل النمساوي بيتر زيمونيشيك، وهو مدرس موسيقى ويتمتع بروح الفكاهة والابنة “إينس” التي تتميز بشخصية جادة و تعمل مستشارة للشركات في رومانيا، وتسعى للمزيد من الصعود في عملها من خلال مشروع في رومانيا وتجسد هذه الشخصية الممثلة الألمانية ساندرا هولر، ويقوم الأب بزيارة مفاجئة لابنته حيث يلتقي شخصان من عالمين متناقضين وتتناول أحداث الفيلم مفارقات هذا التقابل.

وتتوالى الأحداث عندما ينجح الأب من خلال طبيعة شخصيته في تغيير نمط الحياة لرئيس “إينس” في العمل وللسفير الألماني في رومانيا.
> ويدخل الفيلم “توني إردمان” الذي يتسم بلون درامي كوميدي في منافسة ضمن 21 فيلماً على جائزة السعفة الذهبية في كان هذا العام وهو الفيلم الألماني الوحيد في المنافسة.

وكان آخر فيلم ألماني شارك في مهرجان كان في العام 2008 هو فيلم “باليرمو شوتينج” للمخرج فيم فيندرز لكنه خرج خالي الوفاض من جوائز المسابقة. ومن المنتظر أن يدخل فيلم “توني إردمان” دور العرض في ألمانيا اعتباراً من الرابع عشر من يوليو (تموز) المقبل.

وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)

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