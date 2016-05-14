رئيسة البرازيل تنتقد الحكومة الجديدة لخلوها من النساء وأصحاب البشرة السوداء

انتقدت الرئيسة البرازيلية المعزولة، ديلما روسيف، الحكومة الجديدة التي شكلها الرئيس المؤقت ميشال تيمير، بسبب خلوها من أي عنصر نسائي أو أصحاب البشرة السوداء.

وقالت روسيف، يؤسفني أنه بعد هذه الفترة الطويلة أن لا يكون هناك نساء وأصحاب بشرة سوداء، إن قضية المساواة بين الجنسين هي مسألة ديمقراطية، أساسية للبلد، الذي، سواء أحببنا ذلك أم لا، أكثر من 50 بالمائة من السكان هم من النساء، وفقًا لما نقلته وكالة “سبوتنيك”.

وكان مجلس الشيوخ البرازيلي قد صوت، الخميس الماضي، على إقصاء روسيف عن منصبها لمدة 180 تتم خلالها محاكمتها على تهم فساد موجهة إليها.