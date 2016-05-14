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حريق بمصنع للبلاستيك في العبور بالقليوبية بسبب ارتفاع درجة الحرارة

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حريق بمصنع للبلاستيك في العبور بالقليوبية بسبب ارتفاع درجة الحرارة حريق بمصنع للبلاستيك في العبور بالقليوبية بسبب ارتفاع درجة الحرارة

السيطرة على حريق – أرشيفية

مراسل «ONA»

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم السبت، على حريق شب في مصنع لإنتاج البلاستيك بالعبور.

تلقى اللواء أشرف عبد القادر، مدير المباحث الجنائية، إخطارًا من العميد حسام فوزي، رئيس مباحث القليوبية، بنشوب حريق في أحد المصانع بالعبور، وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية، وسيطرت على الحريق قبل امتداده للمصانع المجاورة، دون وقوع خسائر بشرية، حسب بيان أمني.

وتبين أن الحريق شب بمصنع للبلاستيك ملك نبيل جرجس على مساحة ألف متر بالمنطقة الصناعية «ب» بالعبور، ويرجح أن يكون سبب الحريق ارتفاع درجة الحرارة.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

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