الداخلية أمام الشرطة والطلائع يواجه المحلة والإنتاج مع سموحة بالدوري

تقام اليوم السبت ثلاث مباريات في ختام الأسبوع الـ28 لمسابقة الدورى الممتاز لكرة القدم حيث يلتقي الداخلية واتحاد الشرطة يليها طلائع الجيش وغزل المحلة وفي الختام يواجه فريق الإنتاج الحربى نظيره سموحة على ملعب السلام.

في المباراة الأولى يلتقي فريقى الداخلية واتحاد الشرطة على ملعب كلية الشرطة ويملك الداخلية 41 نقطة فى المركز السابع ولديه فرصة طيبة للقفز إلى المركز الخامس حيث إن الفارق نقطتان فقطعلى عكس حال فريق اتحاد الشرطة الذى يملك 19 نقطة فقط جمعها من 27 مباراة لعبها، وأصبح احد اقوى المهددين بالحصول على بطاقة الهبوط الثالثة إلى دورى القسم الثانى نظرا إلى أن اقرب منافسيه المقاولون العرب يملك 31 نقطة.

تنطلق المباراة الثانية فى السادسة إلا ربع وتجمع فريقى طلائع الجيش وغزل المحلة على ملعب جهاز الرياضة العسكري، وستكون الفرصة مواتية لفريق طلائع الجيش من اجل زيادة رصيده وتحسين مركزه بالجدول على حساب المحلة ويحتل الطلائع المركز الثانى عشر بالجدول ويملك 32 نقطة و فى حالة الفوز سيقفز عدة مراكز إلى الأمام.

أما فريق غزل المحلة فلديه 10 نقاط من 27 مباراة لعبها وهو ما يعطى الأفضلية النفسية للاعبى الطلائع من اجل الحصول على نقاط اللقاء.

وفي الثامنة مساء تختتم لقاءات اليوم بأقوى المواجهات بين فريقى الإنتاج الحربى وسموحة حيث يملك الإنتاج الحربى 38 نقطة فى المركز التاسع ويؤدى بشكل طيب مع شوقى غريب مديره الفنى الذى له فلسفته الخاصة بالاعتماد على اللاعبين أصحاب الخبرات الأكبر بين لاعبى الدوري، لكنه تعادل سلبا فى المباريات الثلاث الأخيرة فى المسابقة ويأمل اليوم فى العودة للانتصارات ونهاية الموسم بشكل طيب.

واستقبلت شباك فريق الإنتاج الحربى 18 هدفا ويعد اقوى خط دفاعى فى المسابقة حتى الآن يليه الأهلى والزمالك اللذان استقبلت شباكهما 19 هدفا، وهى احدى مميزات الفريق خلال الموسم استغلالا لخبرات لاعبيه وبات عليهم إثبات أنهم أصحاب النفس الطويل.

فى المقابل، يعد فريق سموحة من اقوى الاندية بوجوده فى المركز الخامس برصيد 43 نقطة وبفارق نقطتين فقط عن الاسماعيلى صاحب المركز الرابع وكلاهما لعبا نفس العدد من المباريات (27)، كما يلعب كلاهما بطريقة جماعية بالاعتماد على القوام ككل وليس افرادا ومهارات بعينها وهو مبعث قوة اللقاء بين الفريقين.

أخبار مصر