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بالصور.. «محافظ قنا» يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

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محافظ قنا

محافظ قنا

مراسل«ONA»:
> قام عبد الحميد الهجان محافظ قنا يرافقه عزت بيومي وكيل وزارة التربية والتعليم، بجولة تفقدية لعدد من لجان إمتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة قنا الاعدادية الحديثة بنين، ومدرسة سيدي عبد الرحيم الإعدادية بنات، ومدرسة التحرير الإعدادية بنين، ومدرسة قنا الاعدادية بنات بإدارة قنا التعليمية .

وأكد المحافظ، أن عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية بلغ 50952 طالبًا وطالبة موزعين على 316 لجنة للإعدادي العام علي مستوي جميع مراكز المحافظة، مضيفًا أن ورقة أسئلة اللغة العربية، جاءت في مستوى الطالب المتوسط مؤكدًا ثقته في قدرة الطلاب على تحقيق نتائج متميزة .

وطالب مديري الإدارات التعليمية ورؤساء لجان الامتحانات، بضرورة توفير مناخ مناسب للطلاب بما يكفل حسن سير عملية الإمتحانات، وتسخير جميع الإمكانيات لها .

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