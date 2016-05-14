الإسكان: تشغيل محال تجارية بـ«ابنى بيتك» بسوهاج.. وتنفيذ 800 شقة بأخميم الجديدة

شهدت أجهزة المدن الجديدة بالصعيد نشاطاً ملحوظاً خلال الفترة الماضية لتوفير الخدمات المختلفة للسكان، وتحقيق التنمية المطلوبة.

وأكد المهندس محمد مصطفى وهبة، رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، السبت، تشغيل عدد من المحال التجارية، بمناطق: الإسكان القومي، والاقتصادي، والعائلي الأول، ومنطقة ابني بيتك (1)، كما تم تشغيل الوحدة الصحية الخاصة بمنطقة ابني بيتك (1)، إضافة إلى تشغيل مخبز نصف آلي بمنطقة الاسكان القومي، وتشغيل مدرسة تجريبية متميزة يوجد بها حالياً 120 طالباً.

وأضاف وهبة، في بيان صادر عن وزارة الإسكان اليوم السبت، أنه تم تشغيل 2 ميني باص من المدينة إلى ميدان العروبة بسوهاج والعكس بزمن تقاطر كل ساعة، وتشغيل محطة تموين سيارات بمركز خدمات الحي الأول، بالإضافة إلى افتتاح حديقتين عامتين للجمهور.

وفي مدينة أخميم الجديدة أكد المهندس حسام فتحي، رئيس جهاز المدينة، أنه يجري تنفيذ 800 وحدة سكنية (40 عمارة) بمشروع الإسكان الاجتماعى، كما يجري أيضا تنفيذ 7 مبان خدمية لخدمة الإسكان الاجتماعي بالمدينة.

وأضاف، أنه جار حالياً تطوير شامل للمدينة، حيث تم عمل مدخل رئيسي للمدينة بعد تنفيذ قرارات الإزالة التي كانت تعترض هذا المدخل، وجار تنفيذ مدخل آخر (شمالي – شرقي ) لربط المدينة بطريق سوهاج / البحر الأحمر مع الطريق الدائري للمدينة.

وأوضح رئيس جهاز مدينة أخميم، أنه جار أيضًا تنفيذ أعمال مرافق المرحلة الأولى لخدمة المدينة عموماً، ومناطق الإسكان الاجتماعي بصفة خاصة، وتنفيذ أعمال الإنارة للمدخل الشمالي الغربي للمدينة، إضافة إلى تنفيذ محطة مياه “نقالي” كحل عاجل لتغذية المدينة بالمياه، لحين تنفيذ المحطة الدائمة.