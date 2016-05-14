تقرير - أرسنال يعرض التجديد على أوزيل مقابل راتب قياسي

قالت صحيفة إندبندنت الإنجليزية إن أرسنال يريد تجديد عقد صانع ألعابه مسيوت أوزيل ليجعله صاحب الراتب الأغلى في تاريخ النادي.

فذكرت الصحيفة أن فريق المدفعجية ينوي التقدم بعرض مالي للدولي الألماني قدره 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا لكي يجدد عقده.

وينتهي عقد نجم ريال مدريد السابق في صيف عام 2018، وعقب أدائه المذهل هذا الموسم يسعى النادي اللندني للإبقاء عليه ضمن صفوفه.

وصنع أوزيل 18 هدفا من إجمالي 61 سجلها أرسنال في الدوري حتى اللحظة، وسجل 6 أهداف في 34 مباراة شارك بها.

وأشارت الصحيفة أن أرسنال يريد التجديد لأوزيل وزميله أليكسيس سانشيز لكي يطمئن جماهيريه بأنه يسعى للمنافسة على الألقاب الموسم المقبل.

وكان جمهور النادي قد عبر عن غضبه في المباريات الأخيرة لضياع فرصة الفوز بالدوري هذا الموسم في ظل تعثر الكبار تشيلسي ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، وهو ما استغله ليستر سيتي من أجل التتويج.

وضمن أرسنال مشاركته الموسم المقبل في دوري أبطال أوروبا كما اعتاد في السنوات الأخيرة تحت قيادة مدربه أرسين فينجر.