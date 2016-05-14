أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير يحصد الهجمات الإرهابية التى تعرضت لها الكنيسة المصرية فى أخر 6 سنوات -
8 الصبح - مراسل dmc يوضح أخر المستجدات فى الأسكندرية عقب الحادث الإرهابي بالامس -
المالية تطرح سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه -
رئيس أذربيجان يعزي السيسي في تفجير الكنيستين -
برلماني: الأزهر فشل في نشر الفكر المعتدل.. وهناك أزمة بالخطاب الديني -
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم -
رئيس أذربيجان يعزي السيسي: لا بد من مكافحة أشد للإرهاب -
8 الصبح - ردود الفعل الدولية على الحادث الإرهابي بتفجير الكنائس بالأمس ومن بينهم ..!! -
إذا شعرت بالنعاس أثناء اليوم..تعرف على قيلولة القهوة -
8 الصبح - فقرة أنا_المصري .. تاريخ البابا تواضروس الثاني صاحب المواقف التاريخية "الوطن قبل الكنيسة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

تقرير - أرسنال يعرض التجديد على أوزيل مقابل راتب قياسي

Google+ Print
تقرير - أرسنال يعرض التجديد على أوزيل مقابل راتب قياسي تقرير - أرسنال يعرض التجديد على أوزيل مقابل راتب قياسي

قالت صحيفة إندبندنت الإنجليزية إن أرسنال يريد تجديد عقد صانع ألعابه مسيوت أوزيل ليجعله صاحب الراتب الأغلى في تاريخ النادي.

فذكرت الصحيفة أن فريق المدفعجية ينوي التقدم بعرض مالي للدولي الألماني قدره 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا لكي يجدد عقده.

وينتهي عقد نجم ريال مدريد السابق في صيف عام 2018، وعقب أدائه المذهل هذا الموسم يسعى النادي اللندني للإبقاء عليه ضمن صفوفه.

وصنع أوزيل 18 هدفا من إجمالي 61 سجلها أرسنال في الدوري حتى اللحظة، وسجل 6 أهداف في 34 مباراة شارك بها.

وأشارت الصحيفة أن أرسنال يريد التجديد لأوزيل وزميله أليكسيس سانشيز لكي يطمئن جماهيريه بأنه يسعى للمنافسة على الألقاب الموسم المقبل.

وكان جمهور النادي قد عبر عن غضبه في المباريات الأخيرة لضياع فرصة الفوز بالدوري هذا الموسم في ظل تعثر الكبار تشيلسي ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، وهو ما استغله ليستر سيتي من أجل التتويج.

وضمن أرسنال مشاركته الموسم المقبل في دوري أبطال أوروبا كما اعتاد في السنوات الأخيرة تحت قيادة مدربه أرسين فينجر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع