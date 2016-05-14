حارس تشيلسي: كونتي من الأفضل في العالم

يرى أزمير بيجوفيتش حارس مرمى تشيلسي أن أنطونيو كونتي مدربه الموسم المقبل في النادي اللندني يعتبر من الأفضل في العالم.

ويستعد كونتي لتسلم مفاتيح قيادة تشيلسي من الهولندي جوس هيدينك بدء من الموسم المقبل عقب انتهاء يورو 2016 التي سيقود فيها منتخب بلاده إيطاليا.

وعبر الحارس البوسني عن تفائله بالمستقبل قائلا:"كونتي يتحدث الإنجليزية، مهاراته التدريبية تعكس قدراته".

وأضاف "نحتاج في تشيلسي إلى الاستعداد على أكمل وجه للموسم الجديد".

وأردف "اللعب في دوري أبطال أوروبا مهم جدا، فهو أحد الأسباب التي دفعتني للقدوم إلى هنا. لابد أن يكون هدفنا هو العودة إلى هذه البطولة التي ننتمي لها".

وأتم "جئت إلى هنا لكي أكون عضوا في فريق ناجح وللفوز بالبطولات. هذا ما أريده، سنرى ماذا سيجلب المدرب الجديد معه وما هي القرارت التي سيتخذها".

وسيغيب تشيلسي الموسم المقبل عن دوري أبطال أوروبا لابتعاده عن المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومر تشيلسي بموسم سيء فقد فيه لقب الدوري الذي حققه الموسم الماضي وودع مبكرا بطولتي كأس الاتحاد وكأس الرابطة إضافة إلى الخروج من ثمن نهائي دوري الأبطال.