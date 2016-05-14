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نجم ميلان السابق: إيجواين أفضل مهاجم في العالم

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نجم ميلان السابق: إيجواين أفضل مهاجم في العالم نجم ميلان السابق: إيجواين أفضل مهاجم في العالم

يرى أليساندرو كوستاكورتا نجم دفاع ميلان ومنتخب إيطاليا السابق أن جونزالو إيجواين مهاجم نابولي هو الأفضل في العالم الآن.

ويقدم إيجواين موسما مذهلا مع نابولي سجل خلاله 33 هدفا في 34 مباراة بالدوري، وقد يعادل الرقم القياسي المسجل في تاريخ المسابقة إذا سجل هدفين السبت ضد فروسينوني في الجولة الأخيرة.

فالسويدي جونار نوردال هو صاحب أكبر عدد من الأهداف في موسم واحد بالكالتشيو، 35 هدفا سجلها مع ميلان موسم 1949-1950.

وقال كوستاكورتا لصحيفة إل ماتينو:"أصعب مهاجم تراقبه الآن هو إيجواين، لأنه الأفضل".

وأضاف "لقد حطم أرقاما استمرت لسنوات طويلة. لديه قدرة هائلة على التحرك بدون كرة والتواجد في المكان الصحيح".

وأردف "نقطة قوته الرئيسية هي أنه غير متوقع، إضافة طبعا إلى قدراته الفنية".

ويحتل نابولي وصافة الكالتشيو حاليا بعد منافسة شرسة على اللقب انتهت لصالح يوفنتوس، وهو ما يراه كوستاكورتا أمرا جيدا.

وتابع "لا أرى نابولي غير راضيا عما قدمه هذا الموسم، لقد لعبوا أفضل كرة إلى جانب تميزهم في التنظيم التكتيكي".

وواصل "على نابولي تقوية قائمته، ففي بعض محطات هذا الموسم افتقد للاعب يقدر على صناعة الفارق بعد نزوله كبديل".

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فيديو اليوم السابع