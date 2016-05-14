سقوط طباخ وبائع وراء تقييد ربة منزل بالحبال وسرقة أموالها بمصر القديمة

نجح رجال مباحث مصر القديمة فى كشف ملابسات تعرض ربة منزل للسرقة بالإكراه، وتبين أن طباخا وبائعا وراء ارتكاب الواقعة، وأنهما كانا يخططان لسرقة والد زوجة الطباخ المقيم بالعقار، إلا إنه تأخر فى الخروج، مما دفعهم لسرقة مشغولات ذهبية وأموال ومتعلقات ربة المنزل وتقييدها بالحبال وفرا هاربين.

كان قد تلقى رجال مباحث قسم شرطة مصر القديمة بلاغا من فوزية م ع 68 سنة ربة منزل، بأنها أثناء صعودها للشقة سكنها فوجئت بشخصين "أدلت بأوصافهما" قاما بدفعها داخل الشقة وتقييدها واستوليا على كمية من المشغولات الذهبية عبارة عن (13 خاتما، خاتم بلاتين، سلسلة، انسيال) وجهاز تابلت، هاتف محمول ومبلغ 2000 جنيه، وفرا هاربين.

ومن خلال التحريات أمكن التوصل إلى أن مرتكبى الواقعة كل من شريف م ا 27 سنة طباخ والسابق اتهامه فى القضية رقم 22361 لسنة 2010م شبرا الخيمة أول / قليوبية "مخدرات"، وأحمد إ س 27 سنة بائع والسابق اتهامه فى قضيتين آخرهما 4226 لسنة 2008م السيدة زينب "مخدرات".

وبإعداد الأكمنة تمكن ضباط مباحث القسم من ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأضاف الأول أنه نظرا لمروره بضائقة مالية وعلمه بأن والد زوجته أحمد م ا 61 سنة بالمعاش ومقيم بجوار سكن المجنى عليها يحتفظ بمبالغ مالية بمسكنه، قام بالاتفاق مع المتهم الثانى على سرقة ما بحوزته من متعلقات.

وأضاف المتهم أنه وتنفيذاً لذلك انتظره أمام مسكن المجنى عليها وانتظر المتهم الثانى على مقربة منه إلا أن والد زوجته تأخر فى النزول، وأثناء ذلك شاهد المجنى عليها حال نزولها من مسكنها لشراء بعض المتطلبات فانتظر عودتها، وحال صعودها لسكنها قام الأول بتتبعها ودفعها داخل الشقة سكنها وتقييدها، وقام المتهم الثانى بالاستيلاء على المسروقات وفرا هاربين.

وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات وأقرا بإنفاقهما المبلغ المالى على متطلباتهما الشخصية، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتهما بسرقتها بالإكراه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

مسجلان خطر ينتحلان صفة ضابطين لسرقة المواطنين فى 15 مايو