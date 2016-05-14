حارس كرواتيا الأسطوري يختتم مسيرته أمام ريال مدريد

(إفي): أعلن الحارس الدولي الكرواتي لديبورتيفو لاكورونيا، ستيب بليتيكوسا، أن مباراة ريال مدريد السبت على ملعب "ريازور" في الجولة الأخيرة من الليجا، ستكون الأخيرة في مسيرته بعدما أعلن اعتزاله.

وقال الحارس في تصريحاته التي نقلتها جريدة نوفوتسي:"يوم السبت ستكون أخر مباراة في مسيرتي مع كرة القدم. لقد انتهى الأمر، وانتهى التردد الذي عشته في الأشهر الأخيرة، لقد اتخذت قراري: سأعتزل اللعب".

وانضم الحارس الكرواتي المخضرم، 37 عاما، لصفوف الديبور خلال فترة الانتقالات الشتوية من أجل مواصلة اللعب لفترة وإعطاء نفسه فرصة التفكير في قرار الاعتزال.

وقال بليتيكوسا بأن القرار كان يمثل ألما كبيرا بالنسبة له "نعم، الأمر صعب للغاية، ولكني الآن بصدد بدء حياة جديدة وهذا يسعدني بشكل كبير".

وبدأ بليتيكوسا مسيرته مع الكرة في صفوف هايدوك سبليت الكرواتي في عام 1996 وفاز معه بلقب الدوري ولقبين في الكأس. وانتقل في عام 2003 لشاختار دونتسك الأوكراني وفاز معه بثلاثة ألقاب محلية (الدوري والكأس وكأس السوبر).

وخاض الحارس الكرواتي 114 مباراة مع المنتخب، بينها 3 بطولات عالم (2002 و2006 و2014)، وبطولتي أوروبا (2008 و2012).