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كوسوفو وجبل طارق أحدث المنضمين للفيفا

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كوسوفو وجبل طارق أحدث المنضمين للفيفا كوسوفو وجبل طارق أحدث المنضمين للفيفا

(إفي): وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الجمعة على قبول عضوية كل من اتحادي كوسوفو وجبل طارق في المؤسسة الكروية وذلك خلال انعقاد الجمعية العمومية رقم 66 في العاصمة المكسيكية.

وأصبح اتحاد كوسوفو بذلك هو العضو رقم 210 في الفيفا وهو القرار الذي جاء بأغلبية أصوات الاتحادات الحاضرة للكونجرس، في الوقت الذي جاء فيه قبول اتحاد جبل طارق بإجمالي أصوات 172 لصالحه مقابل 12 ضده ليصبح بذلك العضو رقم 211.

وكانت الجمعية العمومية للفيفا قد اتخذت عدة قرارات أيضا اليوم أهمها التصديق على إيقاف الاتحادين الكويتي والبنيني بسبب التدخل الحكومي، في الوقت الذي تم فيه رفع الإيقاف عن الاتحاد الإندونيسي بعدما تسلم الفيفا خطابا من حكومة الأخير يؤكد فيه إلغاء القرار الذي تم بموجبه فرض هذه العقوبة.

ووافق كونجرس الفيفا أيضا على تعيين السنغالية فاطمة سامورا في منصب الأمين العام، كأول سيدة تشغل هذا المنصب في تاريخ المؤسسة الكروية.

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