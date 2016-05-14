بالأسماء.. الأقصر تختار أول مجلس لنقابة المهندسين.. وقائمة "معاً" تكتسح

فى أول انتخابات من نوعها لتشكيل أول مجلس لنقابة المهندسين بمحافظة الأقصر، انتهت كافة أعمال التصويت والفرز، وإعلان النتائج وتم تشكيل أول مجلس للنقابة في تاريخ محافظة الأقصر.

وأعلنت اللجنة المنظمة لانتخابات نقابة المهندسين، عن اكتساح قائمة "معاً"، والتى كان على رأسها المهندس محمد حسن عبد الحليم، استشارى تصميم مشروعات المياه والصرف الصحى، الذى فاز بمنصب النقيب لمهندسى الأقصر، ومعه 12 مهندس آخر فى الشعب المختلفة، كما فاز مهندسين آخرين بعضوية المجلس من خارج القائمة.

وتنافس على مقعد النقيب 4 مرشحين، وكل منهم شكل قائمة من 14 مرشحاً شملت 5 فى شعبة المهندسين المدنيين، و5 بشعبة الكهرباء، و2 بشعبة الميكانيكا، وواحد بشعبة التعدين، وواحد بشعبة العمارة، باستثناء المرشح الرابع لمنصب النقيب المهندس أسامة السيد خليل مدير الإدارة الهندسية الأسبق بالأقصر، الذى دخل الانتخابات بدون قائمة، وكل منهم أعد برنامجه لخدمة أكبر عدد من المهندسين من خلال وجهة نظره.

كما أعلنت اللجنة المنظمة لانتخابات مهندسى الأقصر برئاسة المستشار عاطف أبو المجد، فوز 14 مهندس بعضوية أول مجلس للنقابة فى تاريخ المحافظة، ففى شعبة مدنى فاز كل من (عمر المهدى إدريس - خليل أحمد خليل - محمد على محفوظ - الصادق محمد رشيدى الصادق - منى خضيرى)، وفى شعبة الكهرباء فاز كل من (أحمد محمد أحمد سليمان - شرارة إبراهيم محمد - مجدي خالد صادق - أحمد عمر سلام - إيمان شوقى على)، وعن شعبة الميكانيكا فاز (عبد المحسن بدرى محمد - محمد عويس أحمد)، وعن شعبة عمارة فاز (إسلام طاهر أحمد)، أما شعبة الغزل والكيمياء والتعدين فاز (عماد الضوى محمد أبو المجد).

وكان قد بلغ عدد المصوتين فى الانتخابات 426 مهندسًا فى لجنتى الأقصر وأرمنت، و330 مهندسًا فى مدينة إسنا، بإجمالى 956 مهندسًا بنسبة 24 % من إجمالى عدد أعضاء النقابة الفرعية البالغ 3180 مهندساً، وقد ترشح فى تلك الانتخابات 59 مرشحا، تنافس 5 منهم على مقعد النقيب، فيما تنافس بقية المرشحين على عضوية مجلس النقابة الذى يتكون من 14 مقعدًا، وهى "5 مقاعد مدنى، 5 مقاعد كهرباء، مقعدين ميكانيا، ومقعد عمارة، ومقعد غزل وكيمياء وتعدين"، حيث تم التقدم بأوراق الترشح إلى نقابة مهندسى قنا، وذلك لعدم وجود هيكل إدارى بنقابة مهندسى الأقصر، وأنه تم الانتهاء من تلقى الطعون والتنازلات، وعقدت الانتخابات تحت إشراف قضائى فى لجان إسنا والأقصر، وكان قد تم الإعلان رسمياً عن إنشاء نقابة مهندسين بالأقصر خلال الأشهر الماضية، والتى يبلغ عدد أعضائها 3180 عضواً على مستوى المحافظة.

فور المهندس محمد حسن عبدالحليم بأول مقعد لنقيب المهندسين بالأقصر

بالصور.. بدء فرز أصوات مهندسى الأقصر لاختيار أول مجلس نقابة بالمحافظة

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