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أخبار تونس .. اتفاق ليبى تونسى على إعادة فتح معبر رأس جدير الحدودى

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أخبار تونس .. اتفاق ليبى تونسى على إعادة فتح معبر رأس جدير الحدودى أخبار تونس .. اتفاق ليبى تونسى على إعادة فتح معبر رأس جدير الحدودى

>اتفقت السلطات الحدودية الليبية مع نظيرتها التونسية، على افتتاح معبر رأس جدير الحدودى بين البلدين بعد أسبوعين على إغلاقه.

وأكد حافظ معمر المتحدث باسم الغرفة الأمنية المشتركة لمدينة زوارة الليبية، على صفحته الرسمية اليوم، أن "مسئولى إدارة المنفذ الليبيين اتفقوا مع نظرائهم التونسيين، فى اجتماع موسع استمر لساعات عقد بالمنفذ الحدودى، على استئناف وفتح أبواب المعبر من كلا الجانبين اليوم السبت".

وأشار معمر إلى أنه تم تسوية الخلاف حول التنقل التجارى بين البلدين، حيث سيستأنف فى منتصف الأسبوع المقبل نقل البضائع، منوها إلى تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين لمتابعة ما تم الاتفاق عليه.

وكانت سلطات الأمن الليبية بمنفذ رأس جدير، قد أغلقت المعبر من جانب واحد منذ أسبوعين، بدعوى عدم تأمين المسافرين الليبيين، وتعرضهم للاعتداء من قبل سكان بلدة بنقردان التونسية وقد شهدت المنطقة الحدودية فى الأيام الماضية تظاهرات لرفض إغلاق المعبر الحدودى.
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