حزب الله: بدر الدين قتل فى قصف مدفعى قرب مطار دمشق

قال حزب الله اللبنانى فى بيان اليوم السبت إن قائده العسكرى مصطفى بدر الدين قتل فى قصف مدفعى قرب مطار دمشق بسوريا.

وأوضح بيان حزب الله "أثبتت التحقيقات الجارية لدينا أن الانفجار الذى استهدف أحد مراكزنا بالقرب من مطار دمشق الدولى والذى أدى إلى استشهاد الأخ القائد السيد مصطفى بدر الدين ناجم عن قصف مدفعى قامت به الجماعات التكفيرية المتواجدة فى تلك المنطقة".

وأعلن حزب الله مقتل بدر الدين أمس الجمعة وأقام له جنازة عسكرية فى نفس اليوم فى معقل الحزب بالضاحية الجنوبية ببيروت.

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