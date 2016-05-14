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مركب كيميائى لجلد مطاط قادر على إخفاء التجاعيد والجلد الضعيف

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مركب كيميائى لجلد مطاط قادر على إخفاء التجاعيد والجلد الضعيف مركب كيميائى لجلد مطاط قادر على إخفاء التجاعيد والجلد الضعيف
توصل فريق من الباحثين الأمريكيين فى معهد التكنولوجيا فى جامعة ماساشوست بالاشتراك مع جامعة هارفارد الأمريكية إلى استخدام مركب كيمائى لتصنيع الجلد الثانى غير المرئى والقادر على إخفاء بعض التجاعيد وتخفيف الجلد مع الاحتفاظ بتمييه الجسم "أى يجعل فيه ماء".

والجلد الجديد مصنوع من طبقة حساسة من السيليكون والذى يتم تحفيزه عن طريق تطبيق حافز اخر يحتوى على جزيئات من البلاتين مما يعطيه المطاطية لهذا الجلد والشبابية.

يذكر أن الباحثين كونوا شركة أطلق عليها اسم "أوليفو لاب" بهدف تسويق هذا الجلد الذى أصبح فى صورة كريم.


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