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أستاذ طب أطفال: التدخين فى المنزل خطر على الأطفال

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أستاذ طب أطفال: التدخين فى المنزل خطر على الأطفال أستاذ طب أطفال: التدخين فى المنزل خطر على الأطفال
صرحت الدكتورة فاطمة الهنيدى، أستاذ ورئيس قسم صدر الأطفال والحساسية بكلية طب قصر العينى، أن التدخين من أبرز الأسباب التى تؤدى إلى إصابة الطفل بالربو الشعبى.

وأوضحت أستاذ طب الأطفال أن التدخين السلبى فى المنزل خطر جداً على الأطفال، ويلتصق بالملابس والحوائط ويستمر لمدة 3 أيام، لافتة إلى أن دخان السجائر أو الشيشة يتطاير فى الهواء وينتشر حتى 300 متر.

وتابعت رئيس قسم صدر الأطفال والحساسية، أن الربو هو حالة يكون فيها الشعب الهوائية ضيق وانتفاخ وإنتاج البلغم أو المخاط الإضافى، وهذا يمكن أن يجعل صعوبة فى التنفس والسعال والصفير عند التنفس.

وأكدت الهنيدى أن الربو بالنسبة لبعض الناس هو مصدر إزعاج طفيف، وبالنسبة لآخرين يمكن أن يكون مشكلة كبيرة تتعارض مع الأنشطة اليومية، ويمكن أن يؤدى إلى نوبة الربو التى تهدد الحياة.

وأضافت الهنيدى أن رئة الأطفال حساسة جداً ويجب الاعتناء بها حتى 5 سنوات من العمر من ملوثات الهواء السجائر، حيث إن نسبة كبيرة من الأطفال يعانون من الربو الشعبى بعد الولادة مباشرة.


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