بالصور.. تنفيذ دورات على المشروعات الصغيرة لشباب مركز بلاط بالوادى الجديد

تستكمل جمعية تنمية المجتمع المحلى بمركز بلاط بمحافظة الوادى الجديد فعاليات البرنامج التدريبى لتوفير فرص عمل لشباب مركز بلاط من الجنسين على المشروعات الصغيرة ومجموعة من الحرف المتنوعة والتى يتم تنفيذها بمقر الجمعية بدعم من الصندوق الاجتماعى كمنحة من الاتحاد الأوروبى بالتعاون مع البنك الدولى والتى تستهدف تدريب 160 متدرب بواقع 20 متدرب لكل فئة من فئات التدريب.

وقال محمد موسى رئيس مجلس إدارة الجمعية إن البرنامج التدريبى الذى تنفذه الجمعية يهدف لتوفير فرص عمل للشباب على مختلف الصناعات والحرف الهامة والتى تنافس بقوة فى سوق العمل ومنها الخياطة والتطريز وصناعة منتجات الألبان وصناعة الخوص وصيانة المحمول وصيانة الأجهزة الكهربائية والتبريد والتكييف والتى يتم فيها منح كل متدرب مكافأة مالية قيمتها 1250 جنيه لكل متدرب بجانب تسليمه دراسة جدوى فى تخصص الدورة التى حصل عليها.

وأوضحت الشيماء أبو الحسن إحدى المتدربات أن هذه الدورة تمثل أهمية قصوى لشباب الخريجيين لما تقدمه من فرص ذهبية لبدء المشروعات الصغيرة والحرفية التى تدربوا عليها فعليا فى عدة مجالات يحتاجها سوق العمل حيث تتعلم الفتيات حرف الخياطة والخوص وصناعة الألبان باحترافية بما يؤهلهن لتنفيذ تلك المشروعات وتحقيق أرباحا منها مؤكدة على أن الجمعية تقدم عدد كبير من الأنشطة الخدمية والمجتمعية لأبناء المركز وأهمها تلك الدورات التدريبية الهامة.

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