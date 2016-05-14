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سقوط مسجل خطر فى 17 قضية بحوزته بندقية خرطوش بأسوان

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سقوط مسجل خطر فى 17 قضية بحوزته بندقية خرطوش بأسوان سقوط مسجل خطر فى 17 قضية بحوزته بندقية خرطوش بأسوان

تمكنت مأمورية أمنية من رجال مباحث مركز شرطة كوم أمبو فى أسوان من ضبط عامل لحيازته سلاح نارى بدون ترخيص وطلقات، تم تحريز المضبوطات والتحفظ على المتهم تحت تصرف النيابة العامة.

ورد إخطار إلى اللواء عمر أحمد ناصر مدير أمن أسوان اليوم يفيد بإلقاء ضباط وحدة مباحث مركز شرطة كوم أمبو عقب تقنين الإجراءات القبض على المتهم “محمود .ر” 24 سنة عامل والسابق ضبطه واتهامه فى 17 قضية سرقات عامة وبحيازته بندقية خرطوش عيار 12 مللى و5 طلقات من ذات العيار بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترف بحيازة السلاح النارى بقصد الدفاع، حسبما أفادت الشرطة. تحررالمحضررقم 1928 لسنة 2016 م إدارى مركز كوم أمبو، وجار العرض

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