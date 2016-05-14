محكمة النقض تواصل اليوم التحقيق فى نتيجة انتخابات البرلمان بمنشأة القناطر

تستكمل اليوم دائرة السبت (د) بمحكمة النقض، برئاسة المستشار حازم عبد العظيم إجراءات التحقيق فى الطعن المقدم من إيمان محمود ناصف الأمين المساعد لأمانة المرأة بحزب مستقبل وطن، المطالب بإلغاء نتيجة الانتخابات البرلمانية بدائرة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، التى أسفرت عن فوز كل من النائبين "علاء ناجى" و"أحمد فاروق" بعضوية البرلمان.

واختصمت "إيمان ناصف" المرشحة الخاسرة فى الانتخابات الأخيرة فى مذكرة طعنها، كل من المستشار أيمن عباس بصفته رئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية، وعضوى مجلس النواب علاء ناجى وأحمد فاروق.

وزعمت فى مذكرة الطعن، وقوع عدة مخالفات شهدتها الانتخابات البرلمانية بدائرة منشأة القناطر، على رأسها توجيه الناخبين داخل لجان الاقتراع، ومنع مندوبيها من حضور مرحلة فرز الأصوات والحصول على محاضرها، ومنعها شخصيا من الحصول على محضر الفرز الخاصة بلجنة الشيخ زايد.

واتخذت محكمة النقض على مدار جلسات نظر الطعن السابقة، عدد من الإجراءات للتحقيق فى صحة نتائج الانتخابات البرلمانية بدائرة منشأة القناطر، من بينها الاستماع لأقوال الطاعنة "إيمان ناصف"، وتوثيق شهادة بعض المواطنين، وقررت مخاطبة اللجنة العليا للانتخابات للحصول على محاضر الفرز وتجميع الأصوات الخاصة باللجان.

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