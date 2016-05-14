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محكمة النقض تستكمل اليوم نظر الطعن على نتيجة الانتخابات البرلمانية بفاقوس

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محكمة النقض تستكمل اليوم نظر الطعن على نتيجة الانتخابات البرلمانية بفاقوس محكمة النقض تستكمل اليوم نظر الطعن على نتيجة الانتخابات البرلمانية بفاقوس
تواصل دائرة السبت (د) بمحكمة النقض اليوم برئاسة المستشار حازم عبد العظيم، نظر الطعن المقدم من اللواء على الدين النجار المرشح الخاسر فى الانتخابات البرلمانية، المطالب بإلغاء نتائج فوز نواب الدائرة العاشرة "فاقوس" بمحافظة الشرقية.

واختصم الطعن كل من المستشار أيمن عباس بصفته رئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية، ونواب الدائرة الثلاثة الفائزين فى الانتخابات علاء عبد النبى، ومحمد كلوب ونوسيلة أبو العمر.

وذكر مقدم الطعن أن الانتخابات البرلمانية فى الدائرة العاشرة "فاقوس" بمحافظة الشرقية شهدت انتهاكات عديدة، مطالبا بإعادة فرز صناديق الاقتراع من قبل محكمة النقض.


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مصر 365

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