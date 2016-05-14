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استشارى أمراض نساء: الليمون بالعسل الأبيض أفضل مشروب للمرأة الحامل

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استشارى أمراض نساء: الليمون بالعسل الأبيض أفضل مشروب للمرأة الحامل استشارى أمراض نساء: الليمون بالعسل الأبيض أفضل مشروب للمرأة الحامل
مائدة الحامل يجب أن تتسم باحتوائها على جميع العناصر الغذائية والفيتامينات، والتى توفر للحامل والجنين التغذية الكاملة المناسبة لهذه الفترة المهمة.

وقال الدكتور عمرو حسن، استشارى أمراض النساء والتوليد بقصر العينى، المؤسس والمدير الطبى لمؤسسة للصحة، إن طبق السلطة الخضراء الذى يحتوى كمية من الخس والجزر وقليل من الطماطم، وكذلك الخيار والجرجير والبقدونس، يساعد على إمداد الحامل بالفيتامينات اللازمة.

وأشار د. عمرو إلى أهمية تناول المشروبات والأطعمة الغنية بفيتامين سى كفاكهة البرتقال والجوافة واليوسفى، مؤكدا أن أفضل المشروبات اليومية على الإطلاق، كوب من الليمون دافئ المضاف إليه العسل الأبيض.

وقال دكتور عمرو إن الطعام المتوازن أفضل من الطعام الغنى بالدهون، فالطعام الدسم ليس مفيدا، مؤكدا أن الوجبات السريعة ممنوعة مطلقا على الحامل.


>أكلات ضرورية أثناء الحمل أهمها اللحوم بدون دسم
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مصر 365

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