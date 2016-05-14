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القائم بأعمال محافظ القاهرة يتفقد اليوم عدد من لجان امتحانات "الإعدادية"

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القائم بأعمال محافظ القاهرة يتفقد اليوم عدد من لجان امتحانات "الإعدادية" القائم بأعمال محافظ القاهرة يتفقد اليوم عدد من لجان امتحانات "الإعدادية"
تبدأ امتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية بمدارس القاهرة، اليوم السبت، حيث يجرى اللواء أحمد تيمور، القائم بأعمال محافظ القاهرة، جولة تفقدية بعدد من المدارس، للوقوف على حسن سير العمل بها، ومدى استعداد الإدارات التعليمة بالمحافظة للامتحانات.

تبدأ الجولة، بمدرسة "المحمدية" الإعدادية بنين بمنطقة الحلمية الجديدة بالدرب الأحمر، يعقبها تفقد سير الامتحانات فى اللجنة الخاصة بمستشفى 57357، لسرطان الأطفال.


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