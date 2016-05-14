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"البعثة اليابانية بالقاهرة": 2500 مصرى سيدرسون مختلف المجالات فى بلادنا

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"البعثة اليابانية بالقاهرة": 2500 مصرى سيدرسون مختلف المجالات فى بلادنا "البعثة اليابانية بالقاهرة": 2500 مصرى سيدرسون مختلف المجالات فى بلادنا
أكد كانشيرو موكاى، نائب رئيس البعثة اليابانية بالقاهرة، أن العلاقات المصرية اليابانية فى تقدم وازدهار، خاصة بعد الزيارة الناجحة للرئيس عبد الفتاح السيسى لليابان، والتى نتج عنها العديد من الاتفاقيات فى عدة مجالات وشراكات مختلفة لتوطيد العلاقة بين البلدين.

وأضاف موكاى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن من أهم ثمار الزيارة الناجحة للرئيس المصرى هو التبادل بين البلدين فى مجال التعليم وحرص على الاستفادة من التجربة اليابانية وتطبيقها، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على ابتعاث 2500 مصرى للدراسة فى مجالات مختلفة باليابان، بالإضافة إلى استقبال مصر محاضرين وخبراء متخصصين للاستفادة من خبراتهم فى كافة المجالات.

وأوضح " موكاى" أن الاتفاقية تنص على تطبيق النظام اليابانى فى مصر بدءاً من المرحلة الابتدائية وحتى التعليم الجامعى، موضحاً أنه تدور حالياً مرحلة المناقشات على أن يتم تعميم التجربة فى خلال 5 سنوات قادمة مما يحدث طفرة فى نظام التعليم المصرى.

وأكد أن من أهم نتائج العلاقات المصرية اليابانية هى الجامعة البحثية الموجودة بمنطقة برج العرب بالإسكندرية، والتى تعد مركز متميز للتعلم واستقبال الطلاب والباحثين من كافة الجامعات المصرية وتدريبهم على أحدث الوسائل والأجهزة المعملية والبحثية التى يعمل عليها الخبراء فى اليابان لكى يستفيدوا منها، واعتبارها مركز بحثى متميز ليس فى مصر فقط، وإنما فى الشرق الأوسط والعالم العربى.

وعن حرص اليابان على دعم السياحة فى مصر أكد " موكاى" أنه نظراً للأحداث الأخيرة التى مرت بها مصر فى الشهور الماضية، والتى أصيب فيها السياحة بالتراجع، مؤكداً أن اليابان تحرص على دعم مصر بشكل دائم لكى تعيد سياحتها ورونقها أمام العالم.

كانشيرو موكاى نائب رئيس البعثة اليابانية بالقاهرة (1)

كانشيرو موكاى نائب رئيس البعثة اليابانية بالقاهرة (2)

كانشيرو موكاى نائب رئيس البعثة اليابانية بالقاهرة (3)

كانشيرو موكاى نائب رئيس البعثة اليابانية بالقاهرة (4)

كانشيرو موكاى نائب رئيس البعثة اليابانية بالقاهرة (5)

كانشيرو موكاى نائب رئيس البعثة اليابانية بالقاهرة (6)

كانشيرو موكاى نائب رئيس البعثة اليابانية بالقاهرة (7)

كانشيرو موكاى نائب رئيس البعثة اليابانية بالقاهرة (8)

- بمناسبة زيارة السيسى لليابان.. القاهرة وطوكيو تاريخ من التعاون الثقافى.. بعثة الساموراى تعلمت فى مصر 1862.. وشقيق الإمبراطور يفتتح معرض "العصر الذهبى للفراعنة" 2012

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