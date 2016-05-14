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نظر محاكمة المتهمين فى أحداث "الذكرى الثالثة لثورة يناير" اليوم

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نظر محاكمة المتهمين فى أحداث "الذكرى الثالثة لثورة يناير" اليوم نظر محاكمة المتهمين فى أحداث "الذكرى الثالثة لثورة يناير" اليوم
تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار حسين قنديل، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت، جلسة محاكمة 227 متهمًا "مخلى سبيلهم" بالقضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير"، والتى وقعت أمام نقابة الصحفيين، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص، من بينهم "سيد وزة" عضو حركة 6 إبريل.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل وعضوية المستشارين أحمد أبو الفتوح وسامى زين الدين وعفيفى عبد الله المنوفى وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين عددًا من الاتهامات، من بينها: القتل، والشروع فى القتل، والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف، والإتلاف العمدى للممتلكات العامة، إلى جانب تكدير السلم العام على نحوٍ يخالف القانون وحيازة أسلحة نارية.


>تأجيل محاكمة المتهمين فى أحداث "الذكرى الثالثة لثورة يناير" لـ14 مايو

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