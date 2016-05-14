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للأمهات.. نصائح للتغلب على تقرحات الفم عند الأطفال

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للأمهات.. نصائح للتغلب على تقرحات الفم عند الأطفال للأمهات.. نصائح للتغلب على تقرحات الفم عند الأطفال
تقرحات الفم من المشاكل التى يصاب بها الأطفال، نتيجة لعدوى فيروسية أو بكتيرية، مما ينتج عنها إزعاج الطفل ووجود صعوبة فى تناوله الطعام، لكن من الممكن التغلب على هذه المشكلة باتباع بعض النصائح.

ووفقا لتقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى"، فإن تقرحات الفم من المشاكل التى يعانى منها الأطفال، وغالبا ما تكون مؤلمة ومزعجة بالنسبة لهم، كما أن الأطفال المصابين بتقرحات الفم، قد يرفضون تناول الطعام ويبكون باستمرار، وتجهل العديد من الأمهات التعامل مع هذه المشكلة التى تصيب أطفالهن.

وأكد التقرير أن أعراض تقرحات الفم عند الأطفال تكون عبارة عن قروح بيضاء تظهر على البطانة الداخلية من الفم واللثة واللسان، وتكون مؤلمة، خاصة عند تناول الأطعمة المالحة أو الحارة.

وفى هذا الإطار يقدم التقرير بعض النصائح للتغلب على قرحة الفم عند الأطفال، من خلال مضمضة أو غسل فم الطفل بماء بالملح، وتناوله عصائر الفاكهة الطازجة، وقد تختفى تقرحات الفم فى فترة من 4 إلى 7 أيام.

وحسب التقرير فمن الضرورى غسل فم الطفل بالفرشاة من 2 إلى 3 مرات فى اليوم، وذلك لضمان بقاء فم الطفل نظيفة، تشجيع الطفل على عدم وضع الأشياء فى فمه، وغسل جميع ألعاب الطفل كعضاضة الأسنان وغيرها قبل كل استعمال، فاتباع هذه النصائح قد تساعد فى التغلب على الالتهابات البكتيرية والفيروسية، التى تسبب الإصابة بتقرحات الفم.

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