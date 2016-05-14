السعودية: وصول طائرة إغاثية ثالثة للعراق محملة بـ 105 أطنان مساعدات

أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة، والأعمال الإنسانية وصول ثالث طائرات المساعدات - التى أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، للنازحين فى محافظة الأنبار بالعراق.

وقال المستشار بالديوان الملكى المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، أن ثالث الطائرات الإغاثية وصلت أمس الجمعة لمحافظة الأنبار فى العراق، محملة بـ 105 أطنان من المساعدات الغذائية والإيوائية، بالتنسيق مع سفارة خادم الحرمين الشريفين فى العراق، مشيرا إلى أن إجمالى ما قدمته المملكة خلال الثلاثة أيام الماضية بلغ 315 طنا من المساعدات الإغاثية.