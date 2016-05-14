"فى حب مصر" للمحليات تجتمع اليوم لمناقشة التحالفات وإعلان القوائم النهائية

تعقد قائمة "فى حب مصر " للمحليات برئاسة محمد الجيلانى، اجتماعًا للمكتب التنفيذى اليوم السبت، لمناقشة خريطة التحالفات الانتخابية، وبحث عدد من طلبات انضمام بعض الأحزاب والقوى الشبابية للقائمة للمنافسة على مقاعد المجالس المحلية المرتقبة.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع أيضًا أجندة مؤتمر "مصر أولًا" الذى ستعقده القائمة منتصف الأسبوع القادم بمشاركة عدد من القوى الوطنية، للتأكيد على شعار "كلنا فى حب مصر ضد الإرهاب".

وشارك فى الاجتماع عدد من قيادات القائمة وهم كلاً من المهندس أيمن العتال، والمهندس إيهاب ساويرس مسئول التواصل الجماهيرى، وعصام غريب الأمين العام للقائمة، والمهندس هشام الهوارى، وعدد من منسقى القائمة بالمحافظات.

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