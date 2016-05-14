"كاثوليك الجيزة": نتبادل ملاحظات قانون بناء الكنائس مع الدولة وسننتهى منه قريبا

أكد الأنبا انطونيوس عزيز مطران الكاثوليك بالجيزة، أن الكنائس مازالت تتناقش حول بعض الملاحظات الخاصة بقانون بناء الكنائس مع المستشار مجدى العجاتى وزير الدولة للشئون القانونية، رافضًا الكشف عن تلك الملاحظات.

وقال عزيز لـ"اليوم السابع"، "نتمنى ألا تعقد اللائحة التنفيذية للقانون بنود تطبيقه بحيث نواجه فى نهاية الأمر صعوبات تتعلق ببناء الكنائس مثلما كان فى الماضى".

وحول اعتراض بعض الكنائس على ربط بناء الكنيسة بعدد السكان، قال عزيز إن "الكنائس حلت تلك المشكلة من خلال قصر قرار بناء الكنيسة على طلب يقدمه رئيس الكنيسة إلى المحافظ، فإذا كان لدينا أربع عائلات فقط فى قرية هل نمنعهم من الصلاة؟، بل سنبنى لهم كنيسة صغيرة تكفى متطلباتهم الروحية".

وكان الأنبا بولا ممثل الكنيسة القبطية، أكد فى حوار سابق له أنه وفقاً لنص المادة 64 من دستور 2014 أصبحت ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للمسيحيين حق ينظمه القانون، حيث تنص هذه المادة على أن «حرية الاعتقاد مطلقة وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية حق ينظمه القانون».

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