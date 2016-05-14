أهالى زفتى يتضررون من ارتفاع فواتير الكهرباء

أعرب أهالى قرية سنباط التابعة لدائرة مركز زفتى بمحافظة الغربية، عن غضبهم من ارتفاع فواتير الكهرباء، حيث تجاوزت 500 جنيه فى الشهر للشقة الواحدة، وتصل لأكثر من 700جنيه، بلا أى خدمات كهربائية.

وتقدمت رابطة شباب سنباط المتحدثة باسم الأهالى ببلاغات رسمية لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، واتهمت المحصلين وقارئى العدادات بالإهمال، وعدم متابعة القراءة الشهرية ووضع أرقام جزافية غير مطابقة للواقع.

وأعرب محمد محمود زكى، من أبناء القرية، لـ"اليوم السابع"، عن استيائه الشديد من أسعار الكهرباء، موضحًا أنه لا يمتلك فى بيته جهازًا مكيفًا أو مروحة، وعلى الرغم من ذلك يتلقى فاتورة مرتفعة جدًا تجاوزت 500 جنيه فى الأشهر الماضية، والشهر الحالى وصلت الفاتورة إلى 625 جنيهًا.

وأضاف محمد، أنه يعانى من انقطاع الكهرباء فى القرية بصفة مستمرة، كما أن التيار ضعيف للغاية، ولا يوجد ببيته أى وسائل ترفيه، ولكن مؤشر الفاتورة فى ارتفاع مستمر.

وأعرب أهالى القرية عن استيائهم من العشوائية - حد وصفهم - فى استخراج الفواتير، حيث هناك فواتير تتجاوز الـ700 جنيه لشقة ليس بها أى خدمات، بينما هناك فواتير لا تتجاوز 30 جنيهًا للشقة بها كافة الخدمات، والأجهزة الكهربائية، وتكييف.

وناشد أهالى القرية اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، ورئيس شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، ومدير فرع كهرباء زفتى بالتدخل العاجل ومحاسبة المقصرين، خاصة أن معظم الأهالى عجزوا عن سداد الفواتير ومعرضون للحبس ورفع العداد.

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