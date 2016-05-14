دراسة صينية تكشف عن أغرب طريقة لعلاج قشرة الشعر.. تعرف عليها

سحر الزبادى لا يتوقف وأسراره العلاجية لا تنتهى، فالعلم يكشف لنا دوما كل جديد عن فوائده الصحية المثيرة، الزبادى يمكن أن تتناوله لتحسين الهضم وتعزيز صحة الأمعاء وتقوية العظام ومكافحة السمنة، وتستطيع تحضيره فى صورة ماسك ليعيد إلى بشرتك بريقها ونضارتها.

الجديد أنه يمكن استخدام الزبادى، وفقا لدراسة صينية حديثة، لتحضير لوسيون نضعه على فروة الرأس لمقاومة الإصابة بالقشرة، وهو ما يعد أمرا مثيرا للغاية ويجعل الزبادى جديرا بأن يكون صديقنا الدائم على المائدة يوميا، خاصة أننا مقبلون على شهر رمضان الكريم، ويعد "طبق الزبادى" من الطقوس الثابتة للسحور بين المصريين.

وقد كشفت الدراسة، التى أشرف عليها باحثون من جامعة شنغهاى جياو تانج الصينية وشملت 59 شخصا تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما، أن تحضير لوسيون طبيعى من الزبادى المحمل بالخمائر الحيوية "بروبيوتك" يساهم فى علاج قشرة الرأس.

وفسر الباحثون ذلك مشيرين إلى أن الزبادى يعيد توازن وتوزيع البكتيريا بفروة الرأس، ويساهم فى الحد من الإصابة بالقشرة، وهو ما يعد بمثابة طرح علمى جديد، حيث كان يعتقد على مدار العقود الماضية أن الفطريات هى المتهم الأول فى الإصابة بالقشرة، بينما توصل الباحثون خلال الدراسة أن الفطريات كان لها دورا محدودا فى ذلك، بينما كانت بكتيريا المكورات العنقودية الذهبية (الستافيلوكوكس) هى الأكثر شيوعا بفروة رأس المصابين بالقشرة.

وأكد الباحثون أن إجراء المزيد من الأبحاث حول الزبادى وفهم آلية عمله قد يساهم فى تطوير علاجات جديدة لقشرة الرأس.

رأى خبراء الطب

>ومن جانبه أشار الدكتور بيرنى هيدسون، الباحث بجامعة سيدنى الاسترالية إلى أنه يجب التريث وإجراء المزيد من الأبحاث قبل الاعتماد على الزبادى كوصفة طبيعية لمكافحة القشرة، خاصة أن تغيير تركيزات نوع واحد فقط من البكتيريا وعدم التأثير على أنواع البكتيريا الأخرى قد يكون غير فعال فى القضاء على القشرة، وأردف: "لكن بالطبع هذه بداية جيدة ويجب استكمال الأبحاث لإعادة توازن عدد أكبر من البكتيريا بفروة الرأس".

ونشرت هذه النتائج بالمجلة العلمية "Scientific Reports" ، وكما نشرت مؤخرا على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

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