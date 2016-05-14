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مصر تتصدى لإرهاب جماعة "بوكو حرام".. اقرأ ماذا حدث فى مجلس الأمن

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مصر تتصدى لإرهاب جماعة "بوكو حرام".. اقرأ ماذا حدث فى مجلس الأمن مصر تتصدى لإرهاب جماعة "بوكو حرام".. اقرأ ماذا حدث فى مجلس الأمن
قال السفير عمرو أبو العطا ،مندوب الدائم لدى الأمم المُتحدة، والرئيس الحالى لمجلس الأمن، أن المجلس قد اعتمد، اليوم، بياناً رئاسياً حول تهديدات جماعة "بوكو حرام" الإرهابية، وأشار الى أن البيان تضمن دعوة المجلس للشركاء الثنائيين والمنظمات متعددة الأطراف لتعزيز جهود التنمية وإعادة الإعمار، إضافة الى التأكيد على أهمية تنفيذ وتطبيق قرارات وبيانات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، وكذا محورية تقديم مرتكبى جرائم انتهاك حقوق الإنسان والقانون الدولى الإنسانى الى العدالة.

وأوضح "أبو العطا" أن البيان تضمن أيضاً إشارة هامة إلى البيان الرئاسى الذى صدر عن جلسة النقاش المفتوح لمجلس الأمن التى عقدتها مصر 11 مايو الجارى حول "مكافحة الأيدولوجيات والخطاب المتطرف"، كما أشار الى أن البيان قد تضمن أيضاً – بين أمور أخري-، إدانة للأعمال الإرهابية التى ترتكبها جماعة "بوكوحرام" وما يشكله ذلك من تهديد لحالة السلم والأمن فى منطقة غرب ووسط أفريقيا ، وذلك والإعراب عن القلق من الأوضاع الإنسانية المتردية فى منطقة بحيرة تشاد جراء الأنشطة الإرهابية لجماعة "بوكوحرام"، والإشادة بالتقدم الحاصل من جانب حكومات:" تشاد، والنيجر، والكاميرون،و نيجيريا" لإعادة السيطرة على الأراضى التى وقعت فى قبضة جماعة "بوكوحرام"، وحث القوات الإقليمية متعددة الجنسيات MNJTF على تحقيق المزيد من التعاون وتنسيق الجهود فى هذا الشأن، وكذلك الدعوة الى تنسيق الجهود بين تجمع "الإيكواس" والاتحاد الأفريقي، بجانب دعوة كافة الدول الأعضاء الى احترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية ذات الصلة أثناء اضطلاعهم بجهود مكافحة الإرهاب.

- مجلس الأمن يبدى قلقه من صلات مسلحى حركة بوكو حرام بتنظيم داعش الإرهابى
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مصر 365

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