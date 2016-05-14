محافظ الأقصر: تنصيب المحافظة عاصمة للسياحة العالمية تنهى سنواتها العجاف

أكد محمد بدر محافظ الأقصر، أن اختيار مدينة الأقصر عاصمة للسياحة العالمية يأتى تكليلاً لمجهودات رجال الآثار والسياحة بالمحافظة، مشيراً إلى أنه سيعمل بكل جهده لجعل من الأقصر مدينة تحظى بجميع الخدمات السياحية، وكذلك إشعار جميع الوفود التى ستشارك بالجلسة 104 للمجلس التنفيذى لمنظمة السياحة العالمية نهاية العام الجارى، بأنهم فى مدينة الأمن والآمان بمجهودات رجال أمن الأقصر بقيادة اللواء عصام الحملى مدير الأمن.

وتوقع المحافظ فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" انتهاء سنوات الاضمحلال فى القطاع السياحى بذلك التنصيب العالمى، مشدداً على أن المحافظة تستقبل حالياً بصفة أسبوعية رحلات شارتر مباشرة من اليابان وألمانيا وإنجلترا، ومستقبلاً ستصل رحلات من هولندا والدنمارك والصين، وذلك مع بدء موسم الشتاء السياحى نهاية العام الجارى، مشيراً إلى أن هناك مشاريع عالمية كبيرة ستنهى السنوات العجاف فى تاريخ السياحة بالمحافظة بعد تنصيبها عاصمة السياحة العالمية، مضيفاً أن الأقصر بعد هذا التكريم والتنصيب العالمى تستعد لاستقبال آلاف السياح خلال الموسم السياحى الجديد الذى يبدأ فى مطلع شهر أكتوبر المقبل.

وقال محافظ الأقصر، أن نجاح المحافظة فى إنهاء تلك الأزمة بالمشروعات السياحية الضخمة التى تقام منذ عدة شهور على أرض مدينة السحر والجمال، والتى كانت الهدف منها تسهيل كافة الخدمات ورفع مستوى المرافق لخدمة السائح بالموسم الجديد، بجانب حملات النظافة اليومية بمحيط كافة المعابد والكورنيش والمناطق الآثرية للنهوض بمستوى الأقصر بالقطاع السياحى لتخرج بأفضل وأبهى صورة أمام العالم أجمع.

بالصور.. مصر والولايات المتحدة يفتتحان مشروعان لترميم المواقع الأثرية بإدفو والأقصر.. وزير الآثار: جولة السفير الأمريكى بالصعيد رسالة بأننا بلد آمن.. وستيفن بيكروفت: الشعب الأمريكى يحب المصريين