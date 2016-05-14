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بالصور. شاهد ماذا فعل طلاب هندسة القاهرة فى الأتراك والإيطاليين

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بالصور. شاهد ماذا فعل طلاب هندسة القاهرة فى الأتراك والإيطاليين بالصور. شاهد ماذا فعل طلاب هندسة القاهرة فى الأتراك والإيطاليين
فاز فريق مكون من 4 طلاب بكلية الهندسة بجامعة القاهرة، بالمركز العاشر على 35 فريق طلابى من دول مختلفة بمسابقة (how strong is the bridge) الخاصة بتصميم وتنفيذ نماذج الكبارى، إذ أن المسابقة تم تنظيمها فى جامعة maribor بدولة سلوفينيا.

وتفوق الفريق المصرى على 25 فريق آخر من دول مختلفة من بينها سلوفينيا والمجر وإيطاليا وصربيا وتركيا، وذلك من خلال كسر الطلاب المصريين لحاجز المنافسة مع فرق من الدول الأوروبية المذكورة.

وأكد الطلاب، أنهم تلقوا المساعدة اللازمة والدعم المعنوى من كليتهم "هندسة القاهرة"، خاصة الدكتور شريف مراد، عميد الكلية، والدكتورة مها مدثر، المشرف على المشروع، والدكتور هشام صبحى الأستاذ بالكلية.

وتكون الفريق الطلابى من "أحمد إبراهيم، وحسين السيد، وإيناس هشام، ويوسف ممدوح"، حيث أكد الطلاب أنهم نافسوا فرقاً طلابية شاركت قبل ذلك فى المسابقة، كما أن هناك طلاب من الذين يتسابقون معهم كانوا فى مرحلة الدراسات العليا وليسوا طلاب بمرحلة البكالوريوس.

فريق طلاب هندسة القاهرة (1)

فريق طلاب هندسة القاهرة (2)

فريق طلاب هندسة القاهرة (3)

فريق طلاب هندسة القاهرة (4)

فريق طلاب هندسة القاهرة (5)

فريق طلاب هندسة القاهرة (6)

فريق طلاب هندسة القاهرة (7)

فريق طلاب هندسة القاهرة (8)

فريق طلاب هندسة القاهرة (9)

فريق طلاب هندسة القاهرة (10)

فريق طلاب هندسة القاهرة (11)

فريق طلاب هندسة القاهرة (12)

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