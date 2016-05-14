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بدء محاكمة أمين الشرطة المتهم بقتل بائع الشاى فى الرحاب اليوم

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بدء محاكمة أمين الشرطة المتهم بقتل بائع الشاى فى الرحاب اليوم بدء محاكمة أمين الشرطة المتهم بقتل بائع الشاى فى الرحاب اليوم
تنظر، اليوم السبت، الدائرة 26 بمحكمة جنايات شمال القاهرة، فى محكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار أسامة محمود شاهين، محاكمة أمين الشرطة السيد زينهم عبد الرازق، على خلفية اتهامه بقتل بائع الشاى فى منطقة الرحاب عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.وكانت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار محمد عبد الشافى، المحامى العام الأول للنيابات، قررت إحالة أمين الشرطة، للمحاكمة العاجلة، بتهمتى القتل العمد، والشروع فيه، والإتلاف العمدى للممتلكات.

تفاصيل التحقيقات مع أمين الشرطة قاتل "بائع الرحاب".. المتهم: "كنت بطارد مسلحين ومقصدتش اقتله".. والنيابة تتهمه بالقتل العمد والشروع فى قتل المارة وإتلاف سيارة شرطة.. وتحيله للمحاكمة الجنائية العاجلة

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