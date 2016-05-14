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قطع المياه عن مدينة قليوب ٤ ساعات اليوم لتطهير الشبكات

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قطع المياه عن مدينة قليوب ٤ ساعات اليوم لتطهير الشبكات قطع المياه عن مدينة قليوب ٤ ساعات اليوم لتطهير الشبكات
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، أنه سيتم قطع المياه عن مدينة قليوب لمدة ٤ ساعات اعتباراً من الساعة ١٠ صباحاً اليوم السبت وحتى الساعة ٢ ظهراً، نظراً للقيام بأعمال غسيل وتطهير الشبكات.

وأكد المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس ادارة الشركة أنه يتم التنبيه حتى يقوم المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، موضحاً أن الشركة ستدفع بسيارات مياه متنقلة صالحة للشرب خلال فترة انقطاع المياه.

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