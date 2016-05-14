اليوم.. 66 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية فى سوهاج

تبدأ اليوم السبت بمحافظة سوهاج امتحانات الشهادة الإعدادية، حيث يؤدى 66 ألفًا و619 طالبًا وطالبة الامتحانات فى 413 لجنة و11 إدارة تعليمية.

ومن جانبه قال عبد الجواد عبد العال وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، إن المدارس استعدت للامتحانات جيدًا، مشيرًا إلى أن الامتحانات ستنتهى يوم 19 مايو الجارى.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه ستبدأ أيضًا امتحانات الإعدادية المهنية، حيث يؤدى 2600 طالب الامتحانات فى 162 لجنة على مستوى مراكز المحافظة، وستنتهى الامتحانات يوم 19 مايو الجارى.

"التنظيم والإدارة" يوافق على تثبيت 6238 من العاملين بـ"تعليم سوهاج"

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