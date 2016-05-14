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عاهل المغرب: وجهات النظر متطابقة مع الصين نحو مختلف القضايا

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عاهل المغرب: وجهات النظر متطابقة مع الصين نحو مختلف القضايا عاهل المغرب: وجهات النظر متطابقة مع الصين نحو مختلف القضايا
أعرب العاهل المغربى الملك محمد السادس، عن ارتياحه العميق من تطابق وانسجام وجهات النظر، خلال مباحثاته فى بكين، مع الرئيس الصينى، شى جين بينغ، تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك، وما أثمره اللقاء من اتفاقيات تخص مشاريع تنموية واعدة فى مختلف المجالات، ستضفى دينامية على العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز أواصر الصداقة المتينة والتقدير المتبادل.

وذكر بيان للقصر الملكى المغربى أمس الجمعة، أن الملك محمد السادس أكد فى برقية بعث بها فى ختام زيارته الرسمية لبكين - والتى استغرقت يومين، "أن ما تم تحقيقه من مكتسبات خلال الزيارة، سيشكل لبنة قوية للشراكة الاستراتيجية التى أطلقتها المغرب والصين، تجسيدا لإرادة مشتركة لإرساء نموذج للتعاون جنوب - جنوب، فعال وتضامنى ومتعدد الأبعاد، يعود بالنفع على الشعبين الصديقين، ويسهم فى إشاعة الأمن والسلم والاستقرار فى العالم".

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