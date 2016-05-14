السلطات الليبية توقف 36 مهاجرا غير شرعى من جنسيات أفريقية

ألقى قسم إيواء المهاجرين غير الشرعيين بمدينة صبراتة الليبية، بالتعاون مع جهاز أمن الجوازات بمنفذ رأس جدير الحدودى مع تونس، القبض على 36 مهاجرا غير شرعى من جنسيات أفريقية مختلفة كانوا فى طريقهم إلى السواحل الليبية.

وقال الرائد باسم الغرابلي، بقسم إيواء المهاجرين بمدينة صبراتة، فى تصريح صحفى أمس الجمعة، إن التحقيقات التى تمت مع المجموعة من المهاجرين - الذين تم استلامهم من قبل جهاز أمن الجوازات بمنفذ رأس جدير - توصلت إلى أن المجموعة تسللت إلى ليبيا من تونس، وأن 250 مهاجرا أفريقيا آخرين يستعدون للتسلل للأراضى الليبية.

وأضاف أنه تمت مخاطبة وزارة الداخلية بطرابلس بضرورة مخاطبة السلطات التونسية للالتزام بالاتفاقيات الدولية الموقع عليها من قبل البلدين، وخاصة اتفاقية باليرمو بإيطاليا، والتى تلزم الدول الموقعة عليها بضرورة الالتزام بواجباتها تجاه حقوق المهاجرين.

وأشار الغرابلي، إلى أن وتيرة الهجرة غير الشرعية لا زالت تتزايد وتتركز فى جنسيات أفريقية من دول وسط وغرب أفريقيا، مضيفاً أن إحصائيات أخر شهرين "مارس – أبريل" من العام الجاري، تؤكد أن قرابة 300 مهاجر غير شرعى يستخدمون خط سير يبدأ من مالى ثم الجزائر فتونس وصولاً فى ليبيا ومنها إلى أوروبا.

وأوضح الغرابلي، أن قضية الهجرة غير الشرعية ليست قضية ليبيا وحدها بل قضية العالم كله وبحسب الاتفاقيات الدولية فإن حوالى 167 دولة موقعة على هذه الاتفاقيات، ولكن ليست كلها ملتزمة بواجباتها.

وأكد الغرابلي، أن نقاط للمتابعة تم تحديدها ووضعها لمكافحة الهجرة داخل صبراتة ومن هذه النقاط (الوادي، وتليل، ومليته)، فيما تم التواصل مع كتيبة جمال الغائب للتعاون فى ضبط المهربين الليبيين تحديدا.