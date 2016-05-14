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9 سيارات اطفاء تسيطر على حريق مصنع كيمياويات بالنزهة

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9 سيارات اطفاء تسيطر على حريق مصنع كيمياويات بالنزهة 9 سيارات اطفاء تسيطر على حريق مصنع كيمياويات بالنزهة
نجح رجال الدفاع المدنى فى السيطرة على حريق فى مصنع كيمياويات بدائرة قسم النزهة، وذلك بعدما انتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق و تم منع خطر امتداد النيران المشتعلة لباقى أجزاء المصنع فيما لم ينتج عنه وقوع أى إصابات.

كانت غرفة النجدة تلقت بلاغا بنشوب حريق بإحدى المصانع بالنزهة وانتقلت 9 سيارات إطفاء و تم محاصرة النيران من كافة الاتجاهات و منع انتشارها للمجاورات فيما لم يتم معرفة أسباب الحريق.


>- اشتعال النيران فى مصنع كيمياويات بالنزهة وانتقال سيارات الإطفاء لإخماده

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