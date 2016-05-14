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تعرف على الفئات الممنوعة من تعاطى المنشطات الجنسية

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تعرف على الفئات الممنوعة من تعاطى المنشطات الجنسية تعرف على الفئات الممنوعة من تعاطى المنشطات الجنسية
المنشطات الجنسية وأدوية تعزيز القدرة الجنسية وتحسين الأداء الجنسى للرجال، من العقاقير المهمة والتى لها شق علاجى يحدده الطبيب وفقا للحالة التى يقوم بعلاجها، ووفقا لحالتها الحية والبدنية وطبيعة استجابة الجسم وكذلك مدى الحاجة لها.

وحول هذا الموضوع المهم أشار الدكتور محمد إمبابى - استشارى أمراض الذكورة تناسلية وعقم بقصر العينى، عضو الجمعية المصرية لأمراض الذكورة - إلى أن المنشطات الجنسية وعقاقير زيادة القدرة الجنسية للرجال المصرح بها هى آمنة لا شك، ولا خوف منها، ما دامت تؤخذ تحت إشراف طبى مقرب وحذر، ذلك لأن هذه الأدوية تحتاج لضبط جرعاتها بشكل يتناسب وصحة المتعاطى، كذلك هناك الكثير من المرضى والفئات التى لا يصح أن تتعاطى هذه المنشطات، لأنها تصبح غير آمنة على صحتهم، وقد يصبحون عرضة للإصابة بمضاعفات ناتجة عن عملها وهو ما نحذر منه.

وتابع استشارى أمراض الذكورة والعقم حديثه موضحا أبرز هذه الفئات، والتى منها:

- مرضى القلب من الفئات الممنوع عليها تعاطى مثل هذه العقاقير، وكذلك المرضى اللذين يتعاطون أدوية تحت اللسان.
>- كذلك يعد المرضى الذين لديهم تاريخ مرضى مع الجلطات والإصابة بها ممنوعين كذلك.
>- مرضى الكبد خاصة الحالات المتأخرة منه.
>- مرضى الضغط العالى من المرضى الممنوعين أيضا لأنها تعمل على تقليل معدل الضغط بشكل عام.


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