اليوم.. بدء امتحانات الشهادة الإعدادية والقراءات بمعاهد المنيا الأزهرية

يؤدى 6267 طالبًا وطالبة بالمرحلة الإعدادية الأزهرية، اليوم السبت، امتحانات الشهادة الاعدادية، و984 طالبًا امتحانات القراءات موزعين على ثلاث لجان؛ هم "قراءات المنيا ومقرها معهد فتيات المنيا الإعدادى، ولجنة قراءات ملوى ومقرها معهد فتيات ملوى الثانوى بنين، ولجنة قراءات مغاغة ومقرها معهد الحافظ الابتدائى"، على أن تبدأ الامتحانات اليوم السبت 14 مايو الجارى وتنتهى الأحد 22 مايو الجارى.

وأكد ناصر عبد الرحمن مرسى وكيل وزارة منطقة المنيا الأزهرية، أنه تم وضع خطة لتأمين المدارس والمبانى التعليمية للطلاب أثناء أداء الامتحانات، وتجهيز لجان سير الامتحانات، وعملية الملاحظة وتقدير الدرجات، وتجهيز الكنترولات وجميع اللجان بالإضاءة اللازمة والأثاث الجيد وتوفير جو هادئ، يساعد الطلاب على أداء الامتحان.

وفى سياق متصل، قال حسام شحاتة مدير الامتحانات الثانوية بمنطقة المنيا الأزهرية، إنه قد تم توزيع أرقام الجلوس وفرز خطابات الندب بجميع الإدارات وأيضًا تجهيز لجان امتحانات الشهادات الإعدادية والقراءات وعدهم "49 لجنة"، وقد تم فصل بطاقات التعارف عن أرقام الجلوس الشهادة الثانوية وتوزيعها على اللجان.

السبت..بدء امتحانات الشهادة الإعدادية والقراءات بمعاهد المنيا الأزهرية

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