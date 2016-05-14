ضبط 50 بائعًا متجولاً و30 متسولاً ومخدرات فى حملات على وسائل المواصلات

تمكنت شرطة النقل والمواصلات، من ضبط 50 بائعًا متجولاً و30 متسولاً وعدد من الأقراص المخدرة فى حملات أمنية على وسائل النقل والمواصلات، خلال الـ24 ساعة الماضية.إعلان - Ads إعلان - Ads
>القبض على 204 هاربين من أحكام قضائية خلال حملة أمنية مكبرة بأسوان
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وشدد اللواء محمد يوسف مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، على استمرار الحملات الأمنية المفاجئة لضبط الأداء الأمنى وفرض السيطرة الأمنية، وملاحقة الخارجين عن القانون.
>القبض على 204 هاربين من أحكام قضائية خلال حملة أمنية مكبرة بأسوان
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