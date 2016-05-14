بالصور.. فستان أمل علم الدين يربكها في "كان" وكلوني "المنقذ الوحيد"

في كل حدث عالمي أو مناسبة فنية، مسلسل التعثر والسقوط على السجادة الحمراء يحجز مكانته، خصوصاً مع النجمات، اللواتي تتحول أناقتهن الى سبب رئيسي في إحراجهن أمام عدسات المصورين والحاضرين والجمهور.

هذه المشاهد لم تغب عن مهرجان "كان" Cannes السينمائي الدولي الذي تقام حالياً دورته الـ 69 في مدينة كان الفرنسية. فبعد الممثلة بليك ليفلي Blake Lively التي كادت أن تسقط على السجادة الحمراء بسبب طول فستانها، ها هي المحامية اللبنانية الأصل أمل علم الدين زوجه النجم جورج كلوني George Clooney تتعرض لنفس الموقف.

علم الدين تواجدت في المهرجان برفقه زوجها أثناء حضور العرض الخاص لأحدث أفلامه "Money Monster"، وأثناء سيرها على السجادة الحمراء وبسبب الهواء تطاير فستانها وتعثرت، فتشبثت بيد زوجها جورج حتى لا تسقط.

يشار الى ان كلوني حضر عرض فيلم "Money Monster" مع النجمة جوليا روبرتس Julia Roberts التي تشاركه بطولة العمل.