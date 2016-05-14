نجمات بوليوود تثبتن مكانتهن في مهرجان كان هذا العام

لم تفوت نجمات بوليوود مهرجان كان Cannes بدورته الـ69 هذه السنة، بل حضرن بقوة للمشي على السجادة الحمراء.

نبدأ بجميلة بوليوود أيشواريا راي باتشان Aishwarya Rai Bachchan التي وصلت الى المدينة الفرنسية برفقة ابنتها الوحيدة Aaradhya لحضور مهرجان كان السينمائي 2016.

وبدت أيشواريا عادية المظهر حتى انها صرّحت لوسائل الاعلام بالقول: "بقي يومين لمهرجان كان الكبير وما زلت لا أعرف ماذا ارتدي، يمكنكم انتقادي قدر ما تشاؤون لكنني كنت مشغولة جداً لذا أتيت باطلالة سبور."

راي وهي سفيرة العلامة التجارية L'Oréal Paris، ستمثل هذه الماركة في المهرجان الذي يستمر حتى 21 مايو/أيار الجاري متألقة على السجادة الحمراء للسنة الـ15 على التوالي.

اما النجمة سونام كابور Sonam Kapoor فتم اختيارها لتحضر حفل "amfAR GALA" خلال مهرجان كان الذي يعنى بجمع التبرعات لمرضى الإيدز.

ولهذه المناسبة صرّحت سونام بالقول: "انه لشرف كبير ان أكون جزء من هذه التبرعات، نظراً لأهمية الأبحاث التي تعنى بمرض الايدز في هذه الأيام، ولا يسعني الانتظار لمقابلة فريق العمل الذي يعنى بجمع التبرعات التي تساعد على مكافحة الإيدز."

وكانت النجمة ماليكا شيراوات Mallika Sherawat قد حضرت يوم افتتاح مهرجان كان في دورته الـ69 متألقة بثوب المصمم اللبناني العالمي جورج حبيقة ومجوهرات "Mellerio" على السجادة الحمراء.

الصور الأولى للنجوم في إنطلاق فعاليات الدورة الـ 69 لمهرجان كان