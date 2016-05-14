"الداخلية" توضح حقيقة اندلاع نيران فى محطة وقود بالمنوفية

أكد مسئول مر كز الإعلام الأمنى، أن ما تم تداوله عن اندلاع حريق فى محطة وقود بشبين الكوم محافظة المنوفية ليس دقيقا.

وقال مسئول مركز الإعلام الأمنى - فى بيان صادر عن وزارة الداخلية اليوم السبت - أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه أثناء إجراء بعض التجديدات بمحطة وقود التعاون الكائنة بالحى القبلى بمدينة شبين الكوم، وقيام أحد العاملين باستخدام الصاروخ الكهربائى لتقطيع بعض الأجزاء الحديدية، نتج عن ذلك بعض الشرر، مما أدى إلى اشتعال لحظى بفوهة تنك وقود خال من البنزين.

وأشار إلى أن ذلك أسفر ذلك عن إصابة العامل بحروق طفيفة، موضحا أنه تم على الفور انتقال قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة على الموقف ونقل العامل المصاب للمستشفى لتلقى العلاج .. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة .

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