اليوم.. إعادة محاكمة متهم فى "أحداث مسجد الاستقامة"

تنظر اليوم السبت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إعادة محاكمة متهم محكوم عليه بالإعدام غيابيًا، فى القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث مسجد الاستقامة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين محمد النجدى وعبد الرحم صفوت، بأمانة سر أحمد صبحى.

كان النائب العام المستشار هشام بركات وافق على إحالة كل من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان والقياديين محمد البلتاجى وعصام العريان وصفوت حجازى والحسينى عنتر وباسم عودة وزير التموين السابق، ومحمد جمعة حسن وعصام رجب رشوان "محبوسين" وعاصم عبد الماجد وعزت جودة وأنور شلتوت وعزب مصطفى وعبد الرزاق محمود ومحمد على طلحة "هاربين"، لمحكمة الجنايات، بتهم قتل 9 أشخاص والشروع فى قتل 21 آخرين والانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون تهدف لتكدير الأمن والسلم العام والإضرار العمدى بالممتلكات العامة، ومنها نقطة شرطة عسكرية وحيازة أسلحة وذخيرة والتجمهر فى أحداث ميدان الجيزة التى وقعت يوم 22 يوليو الماضى.

استئناف نظر محاكمة المتهمين بقضية أحداث عنف شارع السودان غداً