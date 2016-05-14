اليوم.. 157 لجنة تستقبل طلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية بجنوب سيناء

صرح السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، بأن اليوم السبت تنطلق امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية للفصل الدراسى الثانى.

وأعلن سويلم، أن هناك 100 لجنة تستقبل ما يقرب من 2500 طالب وطالبة، لأداء امتحان الشهادة الابتدائية.

وأضاف، أن هناك 57 لجنة تستقبل ما يقرب من 2000 طالب وطالبة لأداء امتحان الشهادة الإعدادية.

وأكد سويلم، أن المديرية أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بلجان سير امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية من توزيع رؤساء اللجان وطباعة الامتحانات وتشكيل الكنترولات وتوفير الأمن، والاطمئنان على أعداد الملاحظين بكل لجنة.

وأضاف سويلم، أن هناك غرفة عمليات لتلقى أى شكاوى خاصة بالامتحانات، مؤكدًا أنه سيتابع الامتحانات فى جميع المدن والوديان، وأنه يريد خروج نتيجة تعكس المستوى الحقيقى للطلاب.

كما أعلن سويلم، أنه طالب واضعى الأسئلة بالبعد عن الأسئلة ذات الطابع السياسى، وأن تكون الأسئلة تتلاءم مع المستوى العام لطلاب جنوب سيناء ويكون هناك جزئية بسيطة للطالب المتميز .

جدير بالذكر، أن امتحانات النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية اختتمت الثلاثاء الماضى، بينما تختتم امتحانات النقل للمرحلة الثانوية الخميس المقبل 19 مايو الجارى.

هذا ويؤدى اليوم طلاب الشهادة الإعدادية الامتحان فى مادة اللغة العربية، بينما يؤدى طلاب الشهادة الابتدائية الامتحان فى مادة اللغة العربية والتربية الدينية.

بدء امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية بأسوان غدا

>