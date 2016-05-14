أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير يحصد الهجمات الإرهابية التى تعرضت لها الكنيسة المصرية فى أخر 6 سنوات -
8 الصبح - مراسل dmc يوضح أخر المستجدات فى الأسكندرية عقب الحادث الإرهابي بالامس -
المالية تطرح سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه -
رئيس أذربيجان يعزي السيسي في تفجير الكنيستين -
برلماني: الأزهر فشل في نشر الفكر المعتدل.. وهناك أزمة بالخطاب الديني -
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم -
رئيس أذربيجان يعزي السيسي: لا بد من مكافحة أشد للإرهاب -
8 الصبح - ردود الفعل الدولية على الحادث الإرهابي بتفجير الكنائس بالأمس ومن بينهم ..!! -
إذا شعرت بالنعاس أثناء اليوم..تعرف على قيلولة القهوة -
8 الصبح - فقرة أنا_المصري .. تاريخ البابا تواضروس الثاني صاحب المواقف التاريخية "الوطن قبل الكنيسة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

اليوم.. 157 لجنة تستقبل طلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية بجنوب سيناء

Google+ Print
اليوم.. 157 لجنة تستقبل طلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية بجنوب سيناء اليوم.. 157 لجنة تستقبل طلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية بجنوب سيناء
صرح السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، بأن اليوم السبت تنطلق امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية للفصل الدراسى الثانى.

وأعلن سويلم، أن هناك 100 لجنة تستقبل ما يقرب من 2500 طالب وطالبة، لأداء امتحان الشهادة الابتدائية.

وأضاف، أن هناك 57 لجنة تستقبل ما يقرب من 2000 طالب وطالبة لأداء امتحان الشهادة الإعدادية.

وأكد سويلم، أن المديرية أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بلجان سير امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية من توزيع رؤساء اللجان وطباعة الامتحانات وتشكيل الكنترولات وتوفير الأمن، والاطمئنان على أعداد الملاحظين بكل لجنة.

وأضاف سويلم، أن هناك غرفة عمليات لتلقى أى شكاوى خاصة بالامتحانات، مؤكدًا أنه سيتابع الامتحانات فى جميع المدن والوديان، وأنه يريد خروج نتيجة تعكس المستوى الحقيقى للطلاب.

كما أعلن سويلم، أنه طالب واضعى الأسئلة بالبعد عن الأسئلة ذات الطابع السياسى، وأن تكون الأسئلة تتلاءم مع المستوى العام لطلاب جنوب سيناء ويكون هناك جزئية بسيطة للطالب المتميز .

جدير بالذكر، أن امتحانات النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية اختتمت الثلاثاء الماضى، بينما تختتم امتحانات النقل للمرحلة الثانوية الخميس المقبل 19 مايو الجارى.

هذا ويؤدى اليوم طلاب الشهادة الإعدادية الامتحان فى مادة اللغة العربية، بينما يؤدى طلاب الشهادة الابتدائية الامتحان فى مادة اللغة العربية والتربية الدينية.


>بدء امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية بأسوان غدا
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365