اليوم.. زاهى حواس يروى أسرار الحضارة المصرية بجامعة كفر الشيخ

تعقد جامعة كفر الشيخ، ندوة عن الحضارة المصرية وآثارها بمختلف المحافظات المصرية، يحاضر فيها خبير الآثار زاهى حواس.

وقال الدكتور ماجد عبد التواب القمرى، رئيس جامعة كفر الشيخ، خلال تصريحات صحفيه له، إن الجامعة ستعقد، اليوم السبت، ندوة بعنوان "زاهى حواس وأسرار الحضارة المصرية"، يحاضر فيها زاهى حواس وزير الآثار الأسبق.

وأضاف، أن الندوة من بين الندوات التثقيفية التى تنظمها الجامعة ضمن الندوات لطلاب الجامعة.

زاهى حواس يروى أسرار الحضارة المصرية بجامعة كفر الشيخ.. السبت المقبل

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