"تعليم كفر الشيخ" تحقق مع رئيسى لجنتين وملاحظين لعدم الانضباط بالامتحانات

قالت الدكتورة منى مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن الشئون القانونية بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، ستبدأ اليوم السبت، التحقيق مع رئيس لجنة امتحانات الشهادة الابتدائية فى مدرسة بيلا الجديدة الابتدائية، اللجنة رقم "3"، والمراقب الأول، ومراقب الدور، والملاحظين، ومسئول الأمن، للشئون القانونية، لعدم الانضباط فى لجنة مدرسة بيلا الجديدة الابتدائية، كذلك التحقيق رئيس لجنة مدرسة الشهيد فرحات الابتدائية التابعة لإدارة بيلا التعليمية، والمراقب الأول، وعدد من الملاحظين.

كانت الدكتورة منى مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، قررت أول أمس الخميس، إحالة رئيس لجنة امتحانات الشهادة الابتدائية فى مدرسة بيلا الجديدة الابتدائية، اللجنة رقم "3"، والمراقب الأول، ومراقب الدور، والملاحظين، ومسئول الأمن، للشئون القانونية، للتحقيق معهم، لعدم تحقيق الانضباط باللجنة، وتسريب امتحان مادة الرياضيات.

كما قررت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، استبعادهم من أعمال الامتحانات، واستبدالهم بآخرين، وتصحيح أوراق امتحانات مادة الرياضيات، لتلاميذ اللجنة المذكورة، فى لجنة خاصة بمعرفة رئيسى لجنة الامتحانات والكنترول بإدارة بيلا التعليمية.

"تعلم كفر الشيخ" تحقق غدا مع رئيسى لجنتين وملاحظين لعدم الانضباط بالامتحانات

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